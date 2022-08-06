陸駐美大使反駁白宮譴責 指美國才是台海麻煩製造者

針對白宮國安會負責人4日召見中國駐美大使秦剛，對中方在台海地區開展軍事演訓活動予以譴責。大陸駐美國大使館6日凌晨1時許發布新聞稿稱，大陸駐美大使秦剛當場嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的「無理指責」。

秦剛強調，中國軍隊在台灣島附近海域開展系列軍事反制行動，是震懾台獨分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先。中方「言必信，行必果」。

據美國之音報導，白宮國安會發言人科比（John Kirby）周五表示，白宮於周四晚間召見秦剛，就中方在美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後針對台灣展開的大規模軍事行動表達強烈不滿和譴責。

華盛頓郵報指出，召見秦剛的美方官員是國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。坎伯向秦剛表示，美方希望美中之間保持通訊線路暢通，而且美國的一中政策沒有變化。但美方認為中方的行動不能接受，美方也會在印太地區維護其價值。

大陸駐美國大使館的新聞稿稱，秦剛指出，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排裴洛西訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。當前局面責任完全在美方。

秦剛表示，美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是「強詞奪理、倒打一耙」。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

秦剛並說，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持台獨的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除裴洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加居台海局勢和中美關係緊張。