快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐美大使反駁白宮譴責 指美國才是台海麻煩製造者

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸駐美大使秦剛。（取自大陸駐美國大使館）
大陸駐美大使秦剛。（取自大陸駐美國大使館）

針對白宮國安會負責人4日召見中國駐美大使秦剛，對中方在台海地區開展軍事演訓活動予以譴責。大陸駐美國大使館6日凌晨1時許發布新聞稿稱，大陸駐美大使秦剛當場嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的「無理指責」。

秦剛強調，中國軍隊在台灣島附近海域開展系列軍事反制行動，是震懾台獨分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先。中方「言必信，行必果」。

據美國之音報導，白宮國安會發言人科比（John Kirby）周五表示，白宮於周四晚間召見秦剛，就中方在美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後針對台灣展開的大規模軍事行動表達強烈不滿和譴責。

華盛頓郵報指出，召見秦剛的美方官員是國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。坎伯向秦剛表示，美方希望美中之間保持通訊線路暢通，而且美國的一中政策沒有變化。但美方認為中方的行動不能接受，美方也會在印太地區維護其價值。

大陸駐美國大使館的新聞稿稱，秦剛指出，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排裴洛西訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。當前局面責任完全在美方。

秦剛表示，美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是「強詞奪理、倒打一耙」。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

秦剛並說，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持台獨的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除裴洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加居台海局勢和中美關係緊張。

美國 台海

延伸閱讀

舊金山台裔市議員：外國不能干預美國官員出訪

立陶宛議長：願率歐盟同僚訪台 民主往來不應被恫嚇

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 陸反擊要美「糾正錯誤」

裴洛西午宴 半導體話題熱

相關新聞

星國外長示警：當前台海局勢已到「危險、危險的時刻」

據新加坡聯合早報報導，新加坡外交部長維文5日在柬埔寨金邊出席東協外交部長會議和系列會議後接受隨行的新加坡媒體訪問時，就當...

解放軍導彈射擊1天收場 美媒：底牌被看穿

解放軍在台灣周邊海域軍演首日發射11枚導彈數小時後，就宣布「整個實彈發射訓練任務已圓滿完成」。有專家稱，解放軍發射導彈的...

與中利益紐帶「發現1個斬斷1個」 官媒：制裁裴洛西們 讓疼痛持久真切

中國外交部昨天宣布制裁美眾議院議長裴洛西(前譯波洛西)，官媒隨後發文指出，但凡裴洛西及其直系家屬在經商過程中，任何與中國...

中俄外長會 王毅邀共同維護國際秩序

在出訪柬埔寨期間，拒絕與美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正見面的大陸外交部長王毅，5日在金邊會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫...

解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵

4日起，解放軍在台島周邊海空域進行軍演，並組織實彈射擊。央視引述國防大學教授孟祥青解讀：解放軍首次在台島以東設置靶場，迫...

解放軍東部戰區使用動車組演練傷員後送

解放軍東部戰區近期對台周邊軍演，其中也揭露首次使用「動車組」作為衛生列車，演練「大批傷員救治和後送」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。