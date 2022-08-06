王毅嚴正警告美國：不要輕舉妄動，不要製造更大的危機

在美國眾議院議長裴洛西訪台後，台海危機不斷升高。大陸國務委員兼外長王毅指出，台海現狀確實已經被打破了，但破壞者是美國和台灣分裂勢力。針對有報導稱，美方正在加大在本地區的軍事部署，王毅則嚴正警告美國：不要輕舉妄動，不要製造更大的危機。

他並稱，裴洛西的台灣之行，激發了中國人民團結一致，加快建設現代化強國，實現統一的意志和決心。

根據大陸外交部6日凌晨近1時發布的新聞稿，王毅5日下午在柬埔寨首都金邊出席東亞合作系列外長會後，特別向中外媒體舉行記者會全面闡述中方在台灣問題上的立場。

對於美國指控北京當局當前的作為是試圖改變台海現狀，王毅痛批，這完全是造謠和汙蔑。

他說，「台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀。但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力。」

王毅質問美國，2000年，美方把單方面炮製的台灣關係法置於中美三個聯合公報之前，這不是改變現狀嗎？前幾年，美方把秘而不宣的「對台六項保證」公然放在美國一中政策表述中，這不是改變現狀嗎？不是在掏空一中政策嗎？

他要美國當政者重新把三個聯合公報拿出來好好看一看，就知道什麽才是真正的台海現狀，是誰改變了台海現狀。

王毅也嚴詞批判民進黨政府稱，民進黨上台後不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合製造「兩個中國」、「一中一台」，這難道不是在明目張膽改變現狀嗎？他甚至說，「如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。」

王毅表示，裴洛西不顧中方堅決反對和交涉，實際上在美國政府的縱容和安排下，明目張膽「竄訪」台灣，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要做出堅決回應。

他強調，中方的立場正當、合理、合法；中方的舉措堅定、有力、適度；中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向「肇事分子」發出警示，對台獨勢力進行懲戒。

王毅並稱，裴洛西的台灣之行實際上淪為一場鬧劇，「搬起石頭砸了自己的腳」，反而鞏固了國際社會的一中共識，激發了中國人民團結一致，加快建設社會主義現代化強國，實現祖國統一的意志和決心。