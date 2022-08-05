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王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是「不肖子孫」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸外交部長王毅在柬埔寨的記者會上批評總統蔡英文。取自玉淵譚天
中國大陸外交部長王毅在柬埔寨的記者會上批評總統蔡英文。取自玉淵譚天

正在柬埔寨出訪的中國大陸外交部長王毅，動作頻仍，不但拒見美日官員、批評G7外長聲明是「廢紙一張」，還在會議、晚宴上中途離席。王毅5日晚間舉行記者會，抨擊「美方說中國改變台海現狀，這完全是造謠和汙衊」，他還語出驚人地說，「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫。」

據大陸央視總台旗下媒體「玉淵譚天」官方微博，王毅於當地時間8月5日晚間，在柬埔寨金邊召開記者會。

王毅首先表示，當年時任美國眾議院議長金瑞契訪台就是一個嚴重的錯誤，美國沒有任何權利和資格再做同樣的錯事。他說，「難道美國要把它在歷史上幹過的那麼多的壞事、醜事都要重新再做一遍嗎？」

王毅接著批評，美國一貫善於製造出一個問題，然後利用這個問題來實現自己的目標。他說，「但是在中國面前，這套做法行不通，並指我們（中國大陸）要發出警示，美國不要輕舉妄動，不要製造更大危機」。

對於台海情勢，王毅指稱，「美方說中國改變台海現狀，這完全是造謠和汙衊。」

他重申，「台灣是中國的一部分」以及中美建交聯合公報等中方立場，強調「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，承認台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀」，指控是美方和台灣的分裂勢力打破了這個現狀。

王毅說，美國實際在不斷掏空「一中政策」。他接著話鋒一轉，提及總統蔡英文，王毅說，「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫。」

王毅 美國 台海

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