中共圍島軍演第二日 陸委會「強烈抗議」：終歸徒勞且惡果自食

美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍4日起對台進行圍島式軍演，5日繼續有所行動。對此，陸委會晚間表示強烈抗議，且呼籲中共，若無法以和平智慧處理問題，終將徒勞且惡果自食。

陸委會5日晚間發布新聞稿指出，針對中共5日再次以多批軍機、軍艦於台海周邊進行高強度演習，並刻意踰越海峽中線活動、破壞台海及區域情勢穩定，表達強烈抗議，並再度要求立刻停止非理性、不負責任的惡意軍事挑釁。

陸委會強調，「絕不接受中共解放軍將台灣周邊當成武力試驗場，蠻橫威脅台灣人民生命財產安全，更已引發區域國家抗議反感」。

陸委會並指出，「倘對岸無法以和平、智慧處理問題，妄想以武力脅迫妥協，只會讓兩岸敵意螺旋上升、隔閡對立不斷加劇，終歸徒勞且惡果自食。政府對於情勢發展審慎應對，堅守國家主權與民主、捍衛國土安全絕不退縮」。

此前共軍東部戰區在傍晚宣布，5日「按計畫，繼續位台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力」。