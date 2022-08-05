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陸外交部升級反制美國8大措施 取消安排雙方戰區領導通話
大陸外交部對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，5日宣布制裁裴洛西及其直系親屬後，又再宣布對美國採取反制措施，取消或暫停中美間至少八項合作。
據大陸外交部官網，針對裴洛西不顧中方交涉，執意訪台，5日宣布採取以下反制措施包含：一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。二、取消中美國防部工作會晤。三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。四、暫停中美非法移民遣返合作。五、暫停中美刑事司法協助合作。六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。七、暫停中美禁毒合作。八、暫停中美氣候變化商談。
5日下午稍早，大陸已宣布對裴洛西以及其直系親屬採取制裁措施，理由為「不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定」。
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