陸外交部升級反制美國8大措施 取消安排雙方戰區領導通話

大陸外交部對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，5日宣布制裁裴洛西及其直系親屬後，又再宣布對美國採取反制措施，取消或暫停中美間至少八項合作。

據大陸外交部官網，針對裴洛西不顧中方交涉，執意訪台，5日宣布採取以下反制措施包含：一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。二、取消中美國防部工作會晤。三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。四、暫停中美非法移民遣返合作。五、暫停中美刑事司法協助合作。六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。七、暫停中美禁毒合作。八、暫停中美氣候變化商談。