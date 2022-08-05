陸駐美大使投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

美國眾議院議長裴洛西訪台掀起中共對台圍島式軍演，升高台海緊張局勢，中共駐美大使秦剛4日投書美媒「華盛頓郵報」闡述北京立場，強調「台灣問題是中美關係中極少數可能把中美引向衝突的問題，必須以極為謹慎和負責任的方式進行有效處理和管控」。

據中共駐美使館官網，秦剛以「中國為何反對裴洛西眾議長訪問台灣」為題投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），駁斥裴洛西先前投書的「我為什麼率國會代表團訪問台灣」一文。

秦剛指稱，裴洛西作為美國政府第三號人物，「坐著美國軍機，高調對台灣進行如其所宣稱的『官方訪問』，受到台民進黨當局高規格接待，而民進黨把謀求『台獨』明確寫入其黨綱」。他稱，這公然違背了美方向北京作出的「不與台發展官方關係」的承諾，是極不負責任的挑釁和危險行為。

文章強調，「一個中國原則構成二戰後國際秩序的組成部分，並已成為國際社會廣泛共識」。然而美方在1979年後訂定「台灣關係法」以及「對台六項保證」，以及美方今日的所作所為都是違背和破壞一個中國的原則，試圖單方面改變台灣現狀，改變二戰後的國際秩序。

秦剛稱，美國總統拜登多次承諾美方堅持一個中國政策、不支持台獨。但裴洛西訪台，向台獨勢力發出「美國站在你們這一邊」的強烈信號，這嚴重違背了一個中國原則和中美三個聯合公報以及美方有關承諾，只會進一步鼓勵台獨勢力沿著危險道路越走越遠，讓本已緊張的台海形勢變得更加複雜、危險和不可預測。

文章強調，「台灣問題本質上不是所謂民主問題，而是事關中國主權和統一的重大原則問題」。裴洛西訪台激起了14億多中國人民的憤慨。如果美方真的尊崇民主，就應該在台灣問題上傾聽和尊重占世界人口五分之一的中國人民的共同心聲。

文章稱，當前新冠疫情仍在肆虐，烏克蘭危機延宕難解，外溢效應日益加劇。中美應該加強協調合作，團結其他國家共同應對這些挑戰。「有的政客為了博眼球，留下所謂個人政治遺產，蓄意損害對方核心利益，只會使中美關係雪上加霜，把兩國人民和軍隊置於衝突對抗的險境」。