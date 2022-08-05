陸美日外長吵很兇？陸方：大多數國家理解北京立場

對於有消息傳出，中國大陸、日本與美國外長在柬埔寨的東亞峰會上激烈交鋒，大陸外交部回應稱，有個別國家無理指責，但大多數國家並不認同，都理解陸方立場，也透露已經有160餘國發出「正義的聲音」。

央視新聞報導，大陸外交部發言人華春瑩5日下午表示，當天舉行的東亞峰會，「有個別國家對中方正當的維權舉措進行無理指責，但是大多數國家並不認同，都理解中方的立場」。她強調，大陸外長王毅在現場「對個別國家散布的虛假資訊和不實之詞逐一進行了全面有力的批駁，澄清事實，捍衛了主權，維護了正義」。

另外華春瑩也回應美方指責陸方過度反應一事，稱「目前的局面完全是由裴洛西及美國政客一手造成的，美方官員的這種論調讓人有種看穿新衣的皇帝的感覺」。她批評美方「這種傲慢、自私、虛偽霸道的毛病真應該好好改一改。當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直一目了然」。

華春瑩重申，「台灣問題的本質不是什麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的重大原則問題。美方應該換位思考，如果美國的某一個州試圖從美國分裂出去，並且單獨建國，而另外一個國家不斷向其提供武器和政治支持，美國政府和人民能夠允許嗎？」

華春瑩強調，「我們絕不能夠再允許美國自詡『世界員警』、『國際判官』，繼續把別的國家當做可以隨意跪殺的佛洛伊德」。

她並補充說道，已經有160多個國家近日重申堅持一個中國政策，「支持中國堅決維護自身主權和領土完整」。