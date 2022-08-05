「射11枚東風飛彈」白宮批反應過度 陸回嗆：美方惡意挑釁在先

針對中共因美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台，而於周四在台灣周邊發射11枚東風系列彈道飛彈，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指責北京當局「反應過度」。對此，大陸外交部發言人華春瑩回嗆，是美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。

她並要美國及其民主國家「跟班」清楚認識到一點：中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定的意志。

華春瑩在周五下午例行記者會上表示，目前的局面完全是由裴洛西及美國政客一手造成的，美方官員的這種論調讓人有種看穿新衣的皇帝的感覺。

她強調，美方是主動挑釁者和危機製造者，台灣問題的本質不是什麽民主問題，而是事關中國主權和領土完整的重大原則問題。美方應該換位思考，如果美國的某個州試圖從美國分裂出去，並單獨建國，而另外一個國家不斷向其提供武器和政治支持，美國政府和人民能夠允許嗎？

華春瑩說，裴洛西訪台事件是升級美台實質關係的嚴重挑釁舉動，嚴重違反一個中國原則，嚴重踐踏國際關係基本準則，嚴重損害中國的主權和領土完整。中方作出了最大程度的外交努力，通過各類渠道反反覆覆警告美方，可惜美方對此置若罔聞一意孤行。

華春瑩稱，是美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。現在美方及其一些「跟班」跳出來指責中方「反應過度」，如果他們真的擔心地區的和平穩定，為什麽不早點站出來勸阻裴洛西「竄訪」呢？

華春瑩強調，這是一場霸權與反霸權、干涉與反干涉、分裂與反分裂的重大鬥爭。中國歷史上飽受了列強侵略，今天仍然遭到美國及其幾個夥計不時粗暴干涉內政、損害中國主權安全。但中國已不再是120多年前的中國，中國也不是伊拉克、敘利亞、阿富汗，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫奴役我們。「誰妄想這麽幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。