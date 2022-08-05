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大陸承建印尼雅萬高鐵 首組列車完成生產
由大陸承建的印尼雅萬高鐵，繼全線13座隧道全部貫通後，如今則進一步宣告首組列車完成生產。
央視新聞5日報導，預計出口印尼，用於雅萬高鐵的高速動車組，將在中車青島基地下線，「這標誌著最高運行時速350公里、中國出口國外的首列高速動車組正式誕生」。
報導稱，列車在「復興號」動車技術平台基礎上，融合印尼本土文化，適應印尼當地運用環境，為雅萬高鐵量身定制，也是大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地。
雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和西爪哇省省會萬隆，全長約142公里，預計2023年6月通車，屆時雅加達到萬隆的車程將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。
此前在6月21日雅萬高鐵的全線13座隧道都達到貫通，7月1日正式啟動有砟軌道鋪設工作。7月26日大陸國家主席習近平會晤來訪的印尼總統佐科威，強調會「力爭如期高品質建成雅萬高鐵」。
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