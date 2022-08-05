西藏罕見召開「宗教工作會議」：推進藏傳佛教中國化

西藏自治區4日召開「全區宗教工作會議」，中共西藏自治區黨委書記王君正在會議上強調要做好「新時代西藏宗教工作」，包含深入推進「藏傳佛教中國化」，以及「堅決打擊分裂滲透破壞活動」，並指出要「牢牢掌握宗教工作主動權，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

據西藏日報報導，王君正在講話中提到，要深入推進「藏傳佛教中國化」，具體工作包含：聚焦有利於維護祖國統一和社會穩定，不斷築牢推進藏傳佛教中國化的政治基礎；聚焦有利於增進「五個認同」，不斷厚植推進藏傳佛教中國化的思想基礎；聚焦有利於團結宗教界人士和信教群眾，不斷打牢推進藏傳佛教中國化的群眾基礎；聚焦有利於藏傳佛教健康傳承，不斷夯實推進藏傳佛教中國化的變革基礎；聚焦有利於減輕信教群眾負擔，不斷鞏固推進藏傳佛教中國化的社會基礎。

他指出要引導宗教與時代「同呼吸、共命運，引導宗教與社會主義社會相適應」。還要加強宗教工作「三支隊伍」（黨政幹部隊伍、宗教界代表人士隊伍、馬克思主義宗教學研究隊伍）建設，為推進藏傳佛教中國化、積極引導宗教與社會主義社會相適應提供強有力的人才支撐。

至於寺廟管理上，他則提出要優化寺廟管理體制，強化寺管會工作職能，加強寺管會幹部隊伍建設，扎實推進寺廟管理重點工作。

他並強調，要牢固樹立「總體國家安全觀」，強化風險意識、發揚鬥爭精神、增強工作本領，著力提高駕馭複雜局面、處理複雜問題的能力水準，「堅決打擊分裂滲透破壞活動，堅決依法加強宗教領域治理，堅決打贏重大政治鬥爭，全面防範化解宗教領域重大風險隱患」。

此次會議由西藏人大常委會主任洛桑江村主持會議、政協黨組書記莊嚴作總結講話，自治區領導陳永奇、劉江、王衛東、汪海洲、任維、普布頓珠、嘎瑪澤登、肖友才、達娃次仁出席會議。其中西藏自治區三位常務副主席都出席此次會議，但西藏自治區主席嚴金海則未出席。

就會議層級來看，西藏此次召開的「全區宗教工作會議」，要高於2017年到2021年每年召開的、由自治區黨委常委或副書記出席講話的「全區統戰民族宗教工作會議」。公開資料顯示，先前西藏「全區宗教工作會議」在2016年也曾召開過，由時任黨委書記吳英杰出席講話。