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不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

佩洛西訪台掀波瀾 合成同框引熱議

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）《環球時報》前總編胡錫進在7月31日，八一建軍節的前一天，在微博上發布了一張年輕時參軍的照片，並配文說"退役老兵向現役軍人們致以崇高敬意。" 他還表示，如遇戰爭國家需要，老胡召必回。或許是因為他在網上頻頻對佩洛西事件表態，有人把他發布的這張年輕時的照片與佩洛西年輕時的照片合成了一張相片，看起來仿佛是一張古早結婚照。其實，兩人年齡相差大約20歲，佩洛西今年82歲。

佩洛西的這張照片原本是她和家人的一張合照。佩洛西在Flickr 發布了這張照片，並配文"與家人在一起的年輕女孩" 。照片上，年輕的佩羅西偎依在父親的身旁。

這張合成的照片引起了中國網民的關注和議論。有網民評價道："你還別說，看起來真般配。"有人調侃"老胡已經網紅化，不必在意了"，也有人說："己所不欲 勿施於人。P圖和轉圖說事兒消費別人都不好。"照片也流傳在社交媒體推特上，因為乍看上去畫面角度和諧，有網友分辨不清真偽，問道："什麼，他們是怎麼遇到的？"

傳出佩洛西計劃前往台灣的消息後，胡錫進在新浪微博上多次發出嗆聲，發文稱，"現在佩洛西被廣泛定義成了"麻煩制造者"，世界輿論對中方非常有利。我們要借這個機會把解放軍的力量投送到台灣本島上去……"。他也表示，如果美軍戰機對佩洛西座機實施護航，若美國軍機和佩洛西飛機闖入台灣12海裡上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和佩洛西乘坐的專機。不過佩洛西訪問台灣後，也有網民對他的種種放"狠話"發出批評，認為他"胡亂放狠話"，"吹牛挑事"。對此他也在微博上做出回應，表示"一點都不後悔針對佩洛西竄訪台灣說了狠話，我唯一遺憾的是沒能把她嚇回去。"

(綜合報道)

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