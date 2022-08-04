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大灣區航空獲批大陸5航線 最快10月飛京滬
全球航空業逐漸復甦，總部設在香港的大灣區航空7月23日首航，由香港飛往曼谷。本周二（2日），中國大陸民航局向大灣區航空批出5條航線的經營許可。最快十月，可以開啟香港飛北京和香港飛上海浦東航線。
據香港文匯網，本次中國大陸民航局向大灣區航空批出的航線，全部可載客及貨運。其中，香港往返北京、上海浦東的首航預料最早10月1日推出，每周可提供7班往返班次。其餘3條航線中，香港往來杭州的航線，料最快明年2月1日開航；往來成都、武漢的航線，首航日期預計分別於明年8月1日及11日1日。
大陸民航局要求大灣區航空需做好開航前的各項準備，包括具體航路及起降時間等，經審批後可運行相關航線。
大灣區航空HB660航班7月23日上午10時30分首航，由香港飛往曼谷。當天只有少量旅客在航空公司櫃位辦理登機手續。疫情影響香港民眾出遊，大灣區航空期望香港政府考慮放寬入境檢疫措施。
據維基百科，大灣區航空是一間以香港為基地的廉價航空公司，成立於2010年，於2020年7月8日變更為現名。創辦人黃楚標亦為深圳東海航空董事長，配合粵港澳大灣區策略發展，規劃開航中國大陸一、二線城市及東南亞的航點。2022年預計以3架波音737-800機隊營運，至2026年時機隊會達到30架的規模。
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