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不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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學者：中共因裴洛西到訪制裁台灣 將損害自身形象

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
成功大學政治系教授王宏仁。記者林則宏／攝影
成功大學政治系教授王宏仁。記者林則宏／攝影

中國大陸因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）到訪而對台灣實施全面制裁，成功大學政治系教授王宏仁指出，北京當局將為此付出損害自己形象的代價。此次對台大規模軍演，也會使得未來台美軍事合作進一步升級，並且更趨於合理化和常態化。

王宏仁4日在國策研究院舉辦的「裴洛西訪台與台海危機」座談會上表示，裴洛西此次訪台的歷史意義相當重要。不同於美國總統拜登此前亞洲行，裴洛西此次亞洲行的重點就是台灣。而且從裴洛西訪台會見的對象就能看出，她此行是為了宣揚美國以民主與人權為核心的外交原則。

與此同時，透過裴洛西此次到訪與蔡英文總統等台灣各領域高層官員會面，並直接稱呼台灣官員的正式官銜，也確認了中國民國台灣的主權及民主治理的正當性，並且讓美國國會重新拿回美國外交的主導權，特別是在對中與對台政策方面。

至於中國大陸因裴洛西訪台而對台灣採取的軍事行動、經濟制裁等作為，王宏仁認為，北京當局最終將為此付出損害自己形象的代價，並且促使未來台美軍事合作進一步升級，並且更趨於合理化、常態化。

由於中國大陸此次對台灣實施高強度軍事威嚇，王宏仁指出，這將使得台灣更有理由進行軍事上的自我武裝與提升，並促進台美之間更加緊密的軍事交流。後續效應則會讓東亞國家的民眾，更支持本國政府強化軍事投入，也會讓國際社會「反中」聲音更容易被動員與結合。

裴洛西 美國

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