華春瑩：中國不是100年前舊中國 G7列強夢該醒醒了

七國集團（G7）外長和歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明關切中共在台海軍演一事，並表示「中方行動可能導致不必要的升級」。4日大陸外交部記者會上多圍繞G7這份聲明進行回應。大陸外交部發言人華春瑩4日在會上指出，七國外長顯然活在八國聯軍時代，並說「他們的列強夢該醒了！」

華春瑩表示，七國集團外長的聲明讓人有時空混亂之感，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。她說，「今日世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界，今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了！」

此外，華春瑩還強調了四點：第一，中國有權維護主權和領土完整。中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不會為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。如若美方一意孤行，由此造成一切後果由美方全部負責。

第二，一個中國原則是七國同中國建交的重要政治基礎。在最嚴重的問題上「玩弄文字遊戲」或者是偷梁換柱，沒有任何意義，也不會有任何效果。

第三，一個中國原則只有一個版本一種含義，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。不允許私塞任何前提後綴，也不允許任何歪讀、曲解。

第四，無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。華春瑩指出，「侵略」或者「脅迫」，這頂帽子還請七國集團的國家自己來戴。並提醒這七國不要忘記，「他們也代表不了國際社會，他們的觀點只是極少數。」最後，她說，「我想再次提醒這七個國家的外長，現在已經是21世紀的第三個十年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」

另外，華春瑩也直指日本對台灣負有歷史罪責。她證實，因為日本伙同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，對此，中國人民極為不滿，為此中方不再安排中日外長在金邊會晤。此外，他指出「日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。」