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為早日對抗美軍 大陸艦載機飛行員從高中生選拔訓練

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
解放軍一批艦載機飛行員取得資質認證。中新社資料照
解放軍一批艦載機飛行員取得資質認證。中新社資料照

大陸近年大力發展航空母艦並急速培養艦載機飛行員，解放軍報3日以兩個版報導艦載機飛行員的養成經過，報導稱26名青少年「雛鷹」成為最新一批艦載機「準飛行員」，說明近年的訓練成果。

解放軍海軍為讓艦載機戰鬥部隊儘速成軍，對艦載機飛行員採取「生長模式」訓練方式，即艦載機飛行員直接從高中生裡選拔，進行一系列培訓在拿到相關資質後，再送上航空母艦訓練，爭取時間早日形成戰力以對抗美軍。

報導稱，解放軍的艦載戰鬥機部隊用幾年時間，走完了別人數十年走過的路，闖出了一條具有中國特色的艦載戰鬥機飛行員培養之路。

報導表示，2014年，解放軍自主培養的首批艦載戰鬥機飛行員成功完成艦上起降並通過航母資質認證，實現由試飛模式向培訓模式的重大轉變和探索上艦向常態上艦的全面轉進；此後，他們又突破夜間艦基起降技術，多名飛行員一次起降成功，實現由晝間著艦向全時起降的跨越。

兩年前，海軍首批「生長模式」培養的艦載戰鬥機飛行員通過航母晝間著艦資質認證，他們均由海軍從高中招收的飛行學員中直接培養而來，實現了平均年齡最小、訓練時間最少、認證週期最短的突破。

報導說，7月21日，安徽省合肥市第十中學海軍青少年航空學校的26名學員，從軍地領導手中接過海軍航空大學錄取通知書，成為最新一批艦載機「準飛行員」。艦載戰鬥機飛行員人才培養步入快車道的積極探索。培養時間縮短、培養鏈路貫通，艦載戰鬥機飛行員人才正加速成長。

2016年，這群年輕的艦載戰鬥機飛行員們隨遼寧艦編隊出島鏈、跨海區開展實戰化訓練，艦機融合水準和編隊協同指揮能力得到進一步鍛煉。此後幾年，他們多次隨航母編隊出遠門，走一路、飛一路、對抗一路，在飛行架次、訓練難度、對抗強度等方面取得新進步。

報導稱，艦載戰鬥機飛行員人才培養，是一項沒有經驗可借鑑的事業，也是一座必須征服的險峰。艦載戰鬥機飛行員培養完成了「從零起步」到專業化、規模化、體系化院校培養的跨越，他們是「刀尖上的舞者」，需要技術與細心，更需要信念與決心。

遼寧艦編隊今年5月在西太平洋和台灣東部海域進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練。新華社資料照
遼寧艦編隊今年5月在西太平洋和台灣東部海域進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練。新華社資料照

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