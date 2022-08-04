波洛西成功訪台 雷根號航母在沖繩大東島海域監控保護

美國眾議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）成功訪台，大陸沒能把她「嚇回」，乃因美國有強力的軍力保護，當中就是美國海軍「雷根號」航母打擊群。「雷根號」這兩天的行蹤也備受關注，陸媒稱，「雷根號」位在沖繩以東的大東島附近。

《環球時報》報導，據北京的「南海戰略態勢感知平」平台推特帳號的消息，8月3日，根據“灰狗”航母艦載運輸機的活動軌跡判斷，美國「雷根號」航母打擊群繼續向東移動。此前，「雷根號」航母被發現在巴士海峽以東海域活動。

另據3日從衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技處獲悉，國外某衛星於3日上午捕獲影像，美國雷根號航母位於菲律賓海，沖繩以東的大東島附近。

除了美軍航母打擊群，美軍偵察機的動態也備受外界關注。監測資料顯示，多架美軍偵察機日前在台灣周邊活動。南海戰略態勢感知2日的消息稱，美軍敏感時刻向敏感區域派遣多架美軍偵察機。

報導稱，從覓熵科技處得知，根據飛機的ADSB資料，近期在台灣地區活動頻繁的4架美軍偵察機3日暫未出動，截至本報發稿時均位於日本沖繩的嘉手納基地。此外，美軍「瑪麗．西爾斯」號偵察測量船3日在台灣東南海域活動。