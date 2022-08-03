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楊智淵上銬影片曝光 國台辦嗆：台獨頑固分子都逃脫不了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
央視曝光楊智淵遭上銬畫面。取自央視
央視曝光楊智淵遭上銬畫面。取自央視

現年32歲的台灣男子楊智淵，因被大陸指控從事台獨分裂，3日遭浙江省溫州市國家安全局實施刑事拘傳審查，大陸央視新聞聯播曝光他遭上銬帶走的現場影片。大陸國台辦發言人馬曉光3日晚間指稱，這充分說明，凡是以身試法的「台獨頑固分子」，都逃脫不了大陸國家法律的嚴懲。

馬曉光首先指出，8月3日，中共中央台辦發言人授權就依法懲治「台獨頑固分子」發表了談話。

他說，「大陸國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明凡是以身試法的『台獨頑固分子』，都逃脫不了國家法律的嚴懲」。

據大陸央視新聞晚間報導，浙江省溫州市國家安全局3日對犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是「他長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全」。

公開資訊顯示，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台中人，中興大學歷史系畢業，曾活躍於台灣各社會抗爭活動，如919嗆馬大遊行、野草莓學運及中興大學嗆胡事件等。

央視新聞稱，陸方指控他長期鼓吹「台獨」理念，夥同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策畫實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導還稱，「近一個時期以來，極少數『台獨頑固分子』勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益」。

央視新聞指稱，大陸國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力謀「獨」拒統、破壞和平的行為，依法嚴懲不貸。

台獨 馬曉光 央視

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