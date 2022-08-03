台灣人楊智淵遭陸國安刑拘 被控從事台獨分裂

在中共中央台辦發言人表示，將對「台獨頑固分子」採取刑事措施後，據央視新聞，浙江省溫州市國家安全局3日對犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是他長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全。

公開資訊顯示，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台中人，中興大學歷史系畢業，曾活躍於各社會抗爭活動，如919嗆馬大遊行、野草莓學運及中興大學嗆胡事件等。

據報導，大陸指控他長期鼓吹「台獨」理念，夥同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策畫實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導還稱，近一個時期以來，極少數「台獨頑固分子」勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

大陸央視新聞指稱，大陸國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力謀「獨」拒統、破壞和平的行為，依法嚴懲不貸。