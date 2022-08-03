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央視：長期從事台獨活動 32歲台灣男子楊智淵被捕

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為天安門廣場五星旗升旗畫面。取自美聯社
圖為天安門廣場五星旗升旗畫面。取自美聯社

據央視新聞報導，中國大陸以台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。報導稱，8月3日，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

根據報導，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台灣省台中人。楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導指出，近一個時期以來，極少數台獨頑固分子勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

報導稱，「法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力謀『獨』拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸」。

中國大陸以反台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。（截圖自央視新聞）
中國大陸以反台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。（截圖自央視新聞）
據央視新聞報導，中國大陸以反台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。圖／取自大陸觀察者網
據央視新聞報導，中國大陸以反台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。圖／取自大陸觀察者網

台獨 台海

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