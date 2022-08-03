央視：長期從事台獨活動 32歲台灣男子楊智淵被捕

據央視新聞報導，中國大陸以台獨之名逮捕現年32歲的台灣男子楊智淵。報導稱，8月3日，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

根據報導，楊智淵，男，1990年1月21日出生，台灣省台中人。楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導指出，近一個時期以來，極少數台獨頑固分子勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。