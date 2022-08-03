波洛西訪台大陸威脅制裁 減少購買美國農產品與美債

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯「裴洛西」）訪台，中國大陸除對台灣採取多項經濟制裁措施，央視新聞旗下新媒體《玉淵譚天》還威脅，中國可能減少購買美國農產品與美債。若中美關係進一步惡化，中國還可以實施對美國的稀土出口管制，並減少自美國的油氣進口。

《玉淵譚天》3日發文指出，台灣問題是中美關係最重要、最核心、最敏感的問題。眼下，中美關係本就處在高度承壓時刻，美國現任國會領導人此時赴台活動，毫無疑問，是嚴重挑釁。

文章稱，波洛西嚴重損害了美國的國家信用，也嚴重損害了中美之間的政治基礎，並將連帶損害中美關係的各個層面。而中美經貿關係，是中美關係的重要組成部分。當前，中國依然是美國第一大進口來源國，今年前五個月，美國從中國進口額占其進口總額的16.7%。

《玉淵譚天》指出，中美經貿關係支撐了美國260萬個就業崗位，兩國貿易平均每年為每個美國家庭節省850美元的生活成本，「但皮之不存，毛將焉附」，中美貿易的前景將再次因美國「惡行」蒙塵。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易室主任東艷表示，如果中國減少對美國大豆等農產品的進口量，將對美國形成較為顯著的影響。中國國際貿易學會副會長李鋼也分析，美國如果對中國出口減少，失去了中國市場，會影響美國國內經濟政治穩定。

《玉淵譚天》進一步指出，美國一直在通過「暴力加息」緩解自身通膨壓力，結果是美債市場的債券價格今年出現較大跌幅。隨之而來的是世界各國央行持有美債規模不約而同下降。在今年4月，甚至出現前十大美債海外持有主體，集體減持美債的罕見一幕。

美國當前國債總額超過30兆美元，中國持有約1兆美元的美債。截至今年5月，中國已連續多個月減持美債，持有美債規模已經降至9,808億美元，這是2010年以來的最低值。

《玉淵譚天》引述專家分析稱，一旦中美關係進一步惡化，中國可以考慮進一步減持美債，給美國造成更大壓力。文章甚至威脅，美國若一意孤行，中國還有諸多經貿手段對美國採取反制措施。

「中國具有絕對競爭優勢的戰略性資源，中重稀土，可以對美實施出口管制，同時中國可以降低自美油氣進口，增加自俄油氣進口」，《玉淵譚天》說，「美國要為此負全部責任。自作，只能自受」。