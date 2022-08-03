反制波洛西訪台不夠強引陸人失望 陸外交部：對未來充滿信心

對於美國眾議院長波洛西（Nancy Pelosi）的訪台，許多大陸網民對大陸官方未能採取更多措施阻止而表示失望。對此，大陸外交部發言人華春瑩3日在記者會上表示，相信大陸人民是理性愛國的，對未來充滿信心。

華春瑩表示，昨晚很多人可能都度過了一個不眠之夜，都在看、跟蹤波洛西的軍機，她成功引起全球的圍觀和跟蹤。但她認為，中方已經用行動和聲明表明嚴正立場，也讓大家再次看到了美國個別政客為了一己私利搞個人秀，而置地區和平穩定於不顧，置中美關係大局於不顧，而中方既堅定有力的維護自身的主權安全利益，同時也把維護地區的和平與穩定放在心上。

華春瑩說，中方的強大能力不容置疑，做出的反制會是非常有力有效和堅決的。那些美方和「台獨」分裂勢力它會逐漸持續的感受得到的。

華春瑩強調，「相信中國人民是理性愛國的，我們對自己的國家、對自己的政府堅定維護國家主權和領土完整充滿了信心。」至於一些具體的做法，她建議可以好好研究一下中國共產黨百年鬥爭史，經過了風浪但仍一路走到現在，取得令世人矚目的成就，「我們對未來充滿了信心。」她說