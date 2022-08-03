針對波洛西個人反制措施？ 大陸外交部：該有的都會有

美國眾議院院長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台被視為觸及大陸官方紅線，自2日開始，陸方陸續針對台灣產品進行制裁，同時也在台灣島周邊進行軍事演練。外界關心大陸是否還會有其他反制措施，特別是針對波洛西個人或美國官員。對此，大陸外交部發言人華春瑩在3日記者會上表示，具體的反制措施「該有的都會有」。

華春瑩指出，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和「台獨」勢力會持續感受到的。

華春瑩也強調，回顧每次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果。最新的一個例子是波洛西等人煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。

華春瑩說，波洛西之流企圖與「台獨」分裂勢力勾連，「以台制華」侵犯中國的主權和領土完整，是螳臂當道，不可能阻擋只會加速中國統一的歷史進程。正如王毅國務委員指出的，美方在台灣問題上背信棄義，公然玩火，與14億中國人民公然為敵，絕不會有好下場。