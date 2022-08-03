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陸外交部：大陸的反制會讓美方和台獨勢力持續感受到

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人華春瑩。（陸外交部官網）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，大陸已對台灣展開多項報復措施。大陸外交部發言人華春瑩表示，大陸的反制措施，該有的都會有，美方和台獨勢力他們會持續感受到的。

大陸昨天已對我一百多項食品禁止輸入，今天加碼到柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚暫停輸入，並暫停出口大陸天然砂到台灣。

大陸外交部3日下午例行記者會上，有媒體提問，關於反制能否具體說下是否會直接對台灣採取制裁，或者針對波洛西本人或是針對美國官員的制裁？

華春瑩回覆表示，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，中方說到做到。

華春瑩說，有關的具體的反制措施，「我可以告訴你的是，該有的都會有，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力他們會持續感受到的。我還想強調的是，回望每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果」。

她說，最新的一個例子就是波洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。

華春瑩表示，波洛西之流企圖同台獨分裂勢力勾連，以台制華侵犯中國的主權和領土完整，是螳臂擋道，不可能阻擋只會加速中國統一的歷史進程。

台獨 波洛西 華春瑩

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