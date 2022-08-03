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王毅警告波洛西：犯我中華者必將受到懲處
據央視新聞報導，當地時間3日，大陸國務委員兼外長王毅在柬埔寨出席東協外長會受訪時表示，美國眾議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯「裴洛西」）訪台是一場「徹頭徹尾的鬧劇」。他還揚言，「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。
王毅痛斥美國打著所民主的幌子，幹著侵犯中國主權的勾當。「台灣的蔡英文之流抱著美國的『粗腿』不放，背棄民族大義，這些倒行逆施根本改變不了一個中國的國際共識，也根本改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢」。
根據大陸外交部網站3日上午發布「王毅就美方侵犯中國主權發表談話」，王毅稱，波洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪台灣，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權。再次證明，一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」。
王毅並警告美國不要幻想阻撓中國的統一大業、不要幻想破壞中國的發展振興、不要幻想操弄地緣博弈把戲、不要幻想可以任意顛倒黑白。他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。
王毅說，「面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力」。
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