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國台辦今第七度發文 三篇針對總統蔡英文

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）和蔡英文總統，今閉門會談約50分鐘後接受媒體提問。圖／取自外交部直播頻道
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）和蔡英文總統，今閉門會談約50分鐘後接受媒體提問。圖／取自外交部直播頻道

美國眾議院議長波洛西訪台後，大陸國台辦今已七度發文，其中有三篇針對總統蔡英文。對於蔡英文3日與波洛西會面，提及對岸軍事威脅，大陸國台辦發言人馬曉光指稱，台獨是絕路，外人靠不住，幻想以武謀獨只會加速滅亡，他並稱台灣有統派團體抗議波洛西訪台，是「要過好日子的廣泛民意」。

馬曉光認為，蔡英文的言論把台獨包裝成堅守民主，把中國大陸捍衛國家主權和領土完整歪曲為軍事威脅，完全是顛倒黑白、混淆視聽。

他接著重申，台海形勢緊張動盪的根源是台獨勾連外部勢力、民進黨挾洋自重，美國變本加厲打台灣牌，圖謀以台遏華等。

馬曉光指控，台美才是「兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣民眾利益的加害者。」他最後說，「正告蔡英文及民進黨當局，台獨是絕路，外人靠不住，妄圖倚美謀獨注定落空，幻想以武謀獨更是利令智昏，只會加速滅亡。」

因應波洛西訪台，大陸對台採取擴大軍演、暫停相關產品進出口等措施，其中，國台辦3日已多次發文，其中上午兩篇涉及中共中央台辦對懲戒台獨頑固份子的談話，和宣布受懲戒的台灣關聯機構，另有一篇是對大陸暫停台灣柑橘水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚進口的表述。

此外，對於蔡英文即將與波洛西見面、授頒波洛西「特種大綬卿雲勳章」，大陸國台辦也已分別做出兩次回應，如今，對於蔡英文在接見波洛西的講話內容，國台辦再度於下午發表回應，是第三次。

此外，對於台灣有統派團體抗議波洛西訪台，國台辦也於下午發文稱，發言人馬曉光指出，大陸對於台灣民眾拒絕外部勢力操弄，拒絕民進黨當局裹挾，要和平、要發展、要過好日子的「廣泛民意」，表示由衷讚賞和充分肯定。

據本報訊，蔡英文接見波洛西時，在致詞時特別提到「台灣應對變局的基本態度」。她表示，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮；台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力維護台海和平穩定。

波洛西 馬曉光 蔡英文

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