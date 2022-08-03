陸學者：波洛西讓大陸群情激憤 她推進了兩岸統一進程

美國國會眾議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪問台灣，引發中國民眾群情激憤。中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文表示，全球都看到中國捍衛主權的力量與戰略意志，波洛西訪台推進了兩岸統一進程。

北京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」今天訪問王文就兩岸關係分析未來走勢。王文稱，目前大陸就波訪台此事採取的行動，是非常理性和縝密的。

他說，昨晚之後，已有越來越多的理性分析。事實上，如果把時間拉長看，波洛西竄台反而將推進兩岸統一進程，包含三個層面：

一是主權意志的實質構建，大陸的反制措施讓世界、美國、台灣都看到中國捍衛主權的力量與戰略意志；

二是軍事戰略的實質推進，所謂「海峽中線」已不復存在，環台灣島周邊的軍事演習也將形成對台軍事戰略意義上的控制力。

三是統一民意的實質形成，世界聽到了中國的憤怒，也感歎中國的堅忍與耐力。

他說，對波洛西「竄訪」台灣，大陸方面採取任何軍事手段都有法理依據，但重點應該放在借此有效推進中國完全統一上。

一直以來，「我們在思考的不只是什麼時候統一的問題，更是統一以後怎樣更好地服務於民族復興的問題」。

要讓兩岸統一更好地助推民族復興大業，關鍵是中國要在經濟實力超過美國，在金融、軍事實力上實現接近美國的水準，以及在國際上形成絕對的反制裁能力，使得美國等西方勢力即使在兩岸統一以後也不能形成對中國長期干擾的外部力量。

王文說，大陸網路上的群情激憤是值得敬佩的，這是當下中國民眾的正義感和愛國心的證明，體現了在統一台灣問題上強烈的民族共識。

「昨晚，我和許多人一樣徹夜未眠。印象中，上一次有這樣鋪天蓋地憤怒感的輿論氛圍，還是1999年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館的時候」。

憤怒沒有錯，但只憤怒沒有用。在過去的二十多年中，整一代人從當年的群情激憤中走了出來，那年的憤怒成為了他們自身成長和助力國家發展的內生動力。

正因為有這樣的努力，中國的GDP從1999年的全球第七位逐漸躍升至第二位，並有望在未來的8至10年超越美國。

王文表示，統一台灣最大的外部障礙就是美國，美國也是影響中國崛起最大、最糟糕的外部變數。

冷靜地想一想，為什麼在中國屢次警告的前提下，美國仍敢如此飛揚跋扈，甚至想要誘發一場試圖讓中華民族生靈塗炭的戰爭？

一個核心的原因，「我們必須要承認，儘管我們在諸如貿易製造業等很多分指標上已經遠超過美國，但我們的綜合國力仍然落於美國。我們必須要爭取更多的時間讓自身更強大」。

王文說，在台灣問題上，在人權和意識形態等很多問題上，中國都受到美國的忌憚、羈絆和遏制，這些橫加的阻礙需要中國採取有效的反制措施來應對。這個過程是非常複雜艱難的，既要挖掉地雷，也不能在此過程中導致過大的自身損失。它需要極其精細和高明的措施設計，更加考驗我們的智慧。

「昨晚是一場在外交層面、軍事層面、輿論層面的較量，我們都身在其中。我認為中國整體做得不錯」。

需要強調的是，中華民族偉大復興絕不僅僅是一場戰役，是由數十場、數百場戰役組成的，是由一個個磨難與鬥爭交織的持久戰、全民戰。「我們每一個人恐怕還需要更多的堅韌意志和不斷努力奮鬥拼搏，才能轉化為國家最終實現民族復興的點滴力量」。