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陸委會正告中共：立即停止威脅挑釁

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於共軍宣布大規模對台軍事行動等作為，陸委會正告中共立即停止威脅挑釁。（圖／聯合報系資料照片）
對於共軍宣布大規模對台軍事行動等作為，陸委會正告中共立即停止威脅挑釁。（圖／聯合報系資料照片）

對於美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共多個部門跟共軍強烈反對並舉行對台「軍事行動」，對此陸委會發表嚴正聲明，警告中共立即停止威脅挑釁、切勿誤判情勢。

陸委會3日下午發布聲明，指出「中華民國政府對支持台灣民主自由價值之國際友人到訪均表歡迎，波洛西議長訪台充分展現台美長期堅定友誼及安全利益夥伴關係。我們深信，台灣與2300萬人民之堅強民主韌性及國際社會對台愈形強大的支持，必將遏止專制政體對我國家主權侵犯，共同維護印太區域和平穩定」。

陸委會對共軍的反制評估，「是企圖施壓國際社會放棄對臺灣的支持；未來不排除藉由進一步施壓影響台海及區域情勢，使台灣孤立無援，達成迫談促統之目的，此舉更將對整個東亞局勢的和平繁榮造成嚴重衝擊」。陸委會呼籲民主國家「團結一致、嚴正立場予以制裁遏阻，也嚴肅正告中共當局立即停止威脅挑釁行徑，切勿誤判情勢，釀成無法承擔之嚴重後果！」。

陸委會強調，「兩岸互不隸屬是客觀現狀，北京當局任何極限施壓，都無法改變此一事實」。陸委會並重申政府維護台海和平之政策一貫、堅定捍衛國家主權安全不容「武力侵犯」，「面對中共破壞台海現狀、不顧人民生命財產安全與嚴重違反國際秩序的非法、不正當行為，政府已進行跨部會研商、密切掌握情勢審慎應對，防範對岸認知作戰與分化滲透；並與美國等周邊國家保持聯繫、合作處置；我軍方更已嚴密監控戒備，適時適切應對，請國人安心」。

陸委會 中共 台海

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