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東風17亮相 專家：「台獨」妄圖「以武拒統」喪失可能

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2019年閱兵中首度亮相的東風-17極音速飛彈，它可能採用了東風-16型的推進火箭，前段卻改成極音速滑翔器，可在同溫層頂端滑翔並機動，以避免標準三型飛彈的攔截。 圖／取自中國軍網
2019年閱兵中首度亮相的東風-17極音速飛彈，它可能採用了東風-16型的推進火箭，前段卻改成極音速滑翔器，可在同溫層頂端滑翔並機動，以避免標準三型飛彈的攔截。 圖／取自中國軍網

傳聞美議長波洛西將訪台灣之際，央視罕見曝光東風17導彈試射畫面。大陸軍事專家洪源時指出，從戰力與這次公路機動發射成功的效果上講，東風17是美軍防空反導系統無法攔截的武器，這是「美軍能聽得懂的語言」，標靶再清楚不過。

洪源指出，無論在台海還是南海，包括美航母在太平洋西岸海域上很大一部分的活動範圍皆在「東風-17」的射程範圍內，極少數「台獨」分子依恃外國航母妄圖「以武拒統」已喪失可能。

香港文匯網，中共「八一」建軍節前夕，引人矚目的是，東風-17導彈的發射畫面首次曝光。畫面可見，東風17發射車直接在公路中行駛，可見系採用無依託發射方式，機動作戰過程中直接駛停即發射，可以說是新一代航母殺手。東風-17，其射程為1800-2500公里，是典型的中程彈道導彈，試射中彈頭落點距離目標只有數米遠，其精度超過現役任何一款同類型導彈。

有分析稱，如果波洛西執意竄訪台灣，極有可能美艦會擔負起為其護航任務。洪源就此指出，此時中共解放軍東風17的高調亮相，即是打蛇打七寸，劍指美艦不言而喻。從戰力與這次公路機動發射成功的效果上講，東風17是美軍現有陸基、海基防空反導系統無法攔截的水漂型導彈。

洪源表示，歷史與現實的激烈碰撞，激起大陸官方和人民群眾的憤慨。中國不懼挑戰的主動戰略出擊應對，配備遠程打擊力量：運油-20支撐起的多機、長航時、大油量遠程作戰，東風17代表着難以攔截的戰略打擊手段，都在宣示着中共人民解放軍在國土防禦、遠洋作戰、全球利益中保衛中華民族核心利益的堅強意志和物質-技術能力。觀察既往十年美國多次使用軍事手段挑釁，歷次事實證明，美國無視中國戰略利益和核心利益，多次在黃海、南海、台海領域的錯誤或誘導行徑都落入騎虎難下進退維谷境地，這次波洛西再次挑釁也絕不會有例外。

洪源續指出，「東風-17」最適宜的應用範圍是方圓6000千米的海陸高級目標，打擊目標的價值一般都會很高，台灣顯然幾乎沒有值得出手的目標，可以說，這次「東風-17」亮相，這是「美軍能聽得懂的語言」，標靶再清楚不過，針對的是美國航母與戰鬥機群這些機動性強的目標，無論在台海還是南海，包括美航母在太平洋西岸海域上很大一部分的活動範圍皆在「東風-17」的射程範圍內，極少數「台獨」分子依恃外國航母妄圖「以武拒統」已喪失可能。

導彈 美軍 南海

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