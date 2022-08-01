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林徽因的曾孫女現身 氣質身材顏值曝！網友瘋轉發

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
林徽因的曾孫女梁周洋，氣質與身材出眾。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
林徽因的曾孫女梁周洋，氣質與身材出眾。（今日頭條／炒飯娛樂圈）

奪得北京冬奧兩金一銀的谷愛凌最近和一位女子合影，眼尖的網友稱，這名女子就是梁思成與林徽因的曾孫女梁周洋，氣質出眾，有當年林徽因的身影。立即被網友大批轉傳。

梁思成與林徽因是中國近現代史的風雲人物，他們是建築師、詩人、作家，被譽為神仙俠侶，近百年來他們的愛情故事、家族的愛國事蹟一再被流傳。

今日頭條娛樂圈報導，7月31日，林徽因與梁思成的曾孫女梁周洋罕見現身美國，與谷愛凌一同合影，被網友一眼認出。

梁周洋的家族先輩均赫赫有名，曾祖父母是梁思成、林徽因，曾外祖父是曾任北京大學校長的周培源。而梁思成的父親是大名鼎鼎的梁啟超。林徽因的父親是清末民初政治家、外交家。林徽因的堂叔林覺民是黃花崗七十二烈士、林徽因的弟弟林恒國軍飛行員抗戰陣亡。

網友稱，梁啟超的後代和谷愛凌合影，給人一種恍如隔世的感覺。

報導稱，看到林徽因的曾孫女梁周洋，彷彿看到了當年的林徽因。無論是氣質、身材、顏值均無可挑剔。與谷愛凌一同合影，比谷愛凌還要多幾分靈動和輕巧，更富有東方美人的特徵。

報導稱，梁周洋出生於1983年，如今也已經39歲了，這樣的年齡並不算年輕，可是依然能夠和18歲的谷愛凌相提並論。甚至有過之而無不及，讓人不禁感慨，梁周洋是真的顯得很年輕。

梁周洋7歲以後，就一直生活在美國，她不僅是美國華盛頓大學的高材生，還是哥倫比亞大學與英國牛津大學的碩士研究生。作為一名雙碩士女高材生，梁周洋的才華，絲毫不弱於當年的林徽因與梁思成。

目前，梁周洋在美國擔任金融分析師一職，她在美國的成就是全憑自己的努力得來的。她的出眾，無論去到什麼國家，都是相當出色的存在，無論生存在什麼年代，都能夠成為時代的中流砥柱。

報導說，梁周洋雖然生活在美國，但也擔任了北京文化遺產保護中心的理事，是一位相當愛國的名媛，不會辱沒祖上的榮光，繼續在時代的大舞台上，發光發熱。

不過部分網友留言稱，梁周洋還是無法與曾祖母林徽因相提並論的，林徽因當年除了名揚海外，在那時國家艱苦的條件下，為國家建築做出不朽功勞。按林徽因的條件可以拋棄貧困苦難的祖國，但是她有著一顆赤誠的愛國心，這是精神、是氣節，是豪門貴族最可貴的！

還有網友提出疑問：「很多當年為了我們能過上幸福生活而奮鬥的人的後代都跑國外去了，這是為什麼呢？」

林徽因的曾孫女梁周洋，氣質與身材出眾。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
林徽因的曾孫女梁周洋，氣質與身材出眾。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
民國才女林徽因與其夫婿梁思成。（今日頭條／炒飯娛樂圈）
民國才女林徽因與其夫婿梁思成。（今日頭條／炒飯娛樂圈）

美國 北京冬奧

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