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MIRROR受傷舞者李啟言情況危殆 父母今早曾往醫院探望

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在紅館受傷的李啟言的父母早上8時許曾到醫院探望，逗留至9時多離開。（香港電台照片）
在紅館受傷的李啟言的父母早上8時許曾到醫院探望，逗留至9時多離開。（香港電台照片）

MIRROR紅館演唱會事故受傷舞蹈員李啟言，1日仍然在伊利莎白醫院深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，生命指數穩定。他的父母早上8時許曾到醫院探望，逗留至9時多離開。

據悉，由香港康文署助理署長領導的調查工作小組，將於下午在紅館首次開會，機電署人員今早亦到紅館跟進事件。

另外，本次演唱會監製林浩源發表聲明，表示正積極配合警方及各政府部門的內部調查。他說，沒有想過逃避責任，從事這行20多年，出現重大事故感到痛心疾首，並向傷者、家屬、觀眾、舞蹈員及所有合作過的夥伴致歉。

MIRROR演唱會監製林浩源在社交平台發表聲明，表示正積極配合香港警方及各政府部門的內部調查，現階段不適宜發表任何評論。

林浩源說，從未有過逃避責任的想法，他一直未有對外作出任何聲明，是因為覺得相比幾位傷者所受的痛楚，他個人受到的責難不值得一提。他強調，傷者是他此刻心中一塊重石，希望他們早日康復。

他提到，網路上出現越來越多不符事實的揣測及言論，因此有必要發聲明，他對一切非事實的指控保留追究權利。

林浩源又指，本次的演出對他本人和團隊而言是沉重打擊。他從事這行20多年，在自己主導創作的演唱會出現重大事故，感到痛心疾首，並向傷者、其家屬、觀眾、舞蹈員及所有合作過的夥伴致歉。

演唱會 香港

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