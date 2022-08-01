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陸學者：波洛西有可能以軍機故障等欺騙手段突降台灣

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國眾議長波洛西。（路透）
美國眾議長波洛西。（路透）

美國眾議長波洛西亞洲行首站已抵達新加坡，大陸學者稱，如果波洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障之類等欺騙手段突降台灣，其後果同樣是嚴重的。

環球時報報導，中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，波洛西辦公室7月31日發佈的新聞稿中，沒有將台灣列入行程，並宣布波洛西出訪亞太地區的順序為新加坡、馬來西亞、韓國和日本。他說，如果波洛西不再耍什麼花招，那就避免了中美間的一次重大衝突。

報導稱，有不少學者和媒體預測，波洛西仍很有可能在行程中「突然訪問台灣」，甚至列出了她可能突訪台灣的幾個「風險點」。最有可能的就是結束馬來西亞訪問準備往北訪問韓國的中途。

此前外界預期波洛西會從日本南下前往台灣，再續行程訪問馬來西亞和新加坡，但這一方案將包含途經東海的敏感路線。東海是大陸防空識別區，相對危險，但如果是從南方往北飛，途經菲律賓和台灣之間的巴士海峽飛往台灣會較安全。

不過，7月31日，解放軍空軍新聞發言人宣佈，新一代空中加油機運油-20投入新時代練兵備戰，專家認為，這是在宣示解放軍完全有能力「抵達台島東部」進行作戰。

呂祥表示，如果波洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，以欺騙的手段落地台灣，其後果同樣是嚴重的。他說，波洛西的包機是軍方提供的，因此需要美國五角大樓（國防部）配合，也就是說，波洛西和拜登之間需要有默契才能完成這種突降。中方對此仍必須有所防範。

環球時報前總編輯胡錫進稱，波洛西亞洲訪問行程雖未包括台灣，但有可能想做一個姿態：「台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義。但她只要降落台灣，中方就不會接受。現在我們不能大意，必須繼續大聲警告她：不許去台灣，去了必有嚴重後果」。

波洛西 馬來西亞 美國

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