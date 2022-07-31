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中國火箭殘骸墜地球 NASA：北京未分享軌跡資訊

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B運載火箭今天在印度洋上空墜回地球，美國國家航空暨太空總署（NASA）說，北京並沒有分享可掌握殘骸墜落何處所需的「具體軌跡資訊」。

綜合路透和法新社報導，美國太空司令部（U.S.Space Command）表示，中國長征五號B運載火箭約在格林威治時間30日下午4時45分（台灣時間31日零時45分）在印度洋上空墜回地球。

馬來西亞太空局也表示，它們偵測到火箭殘骸在進入大氣層時起火燃燒，最後落在婆羅洲（Borneo）東北的蘇祿海（Sulu Sea）。

馬來西亞有多名網友上傳了看似是火箭殘骸的影片。

美國NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示：「所有航太國家都應該遵守既定的最佳做法，盡責地事先分享此類資訊，好針對潛在殘骸撞擊風險做出可靠預測。」他說：「這麼做對於負責任地使用太空資源，確保地表上民眾的安全，是至關重要的。」

美國加州洛杉磯附近的非營利組織「航太公司」（Aerospace Corp）表示，讓火箭整個重達22.5噸的主核心段以非受控方式再入大氣層，是非常魯莽的。

本週稍早有分析家表示，火箭體會在墜回大氣層時瓦解，但數塊殘骸仍有可能大到不會被大氣層完全燃燒，以至於在2000公里長、70公里寬的範圍降下如雨般的碎片。

中國駐華盛頓大使館沒有立即作出評論。中國本週稍早表示將密切追蹤殘骸，但說這對地面上的任何人幾乎沒有風險。

中國「問天」實驗艙24日在海南發射成功，接著與去年4月發射的「天和」核心艙對接，加上預計今年10月發射的「夢天」實驗艙，將完成「天宮太空站」在軌建造。

2020年，長征五號B火箭第一次發射後，助推器在非洲西部上空再入大氣層，殘骸損壞了幾棟西非國家象牙海岸共和國的村莊建築，但未造成人員傷亡。

2021年，長征五號B火箭第二次發射後，助推器殘骸墜入了馬爾地夫附近的印度洋，沒有造成傷害。

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