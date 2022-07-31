解放軍新近萬噸大驅延安艦南海演習 已具戰鬥力

美眾議長波洛西訪台「待定」，解放軍近日在多個海域進行軍事演習。當中引人注目的是新近列裝萬噸導彈驅逐艦（大驅）延安艦，央視軍事報導稱，延安艦已快速形成戰鬥力。

央視軍事報導，最近南海某海域，「萬噸大驅」延安艦和054A的護衛艦咸寧艦組成艦艇訓練編隊，展開多課目實戰化訓練，實際檢驗武器裝備效能，提高艦員綜合作戰能力，加速新質戰鬥力生成。

報導稱，延安艦，舷號106，是055型號驅逐艦的6號艦。前五艘艦分別為南昌艦（舷號101）、拉薩艦（舷號102）、鞍山艦（舷號103）、無錫艦（舷號104）和大連艦（舷號105）。其中，南昌、拉薩、鞍山、無錫四艦隸屬於北海艦隊，大連艦和延安艦屬於南海艦隊。

報導稱，畫面中延安艦分別使用主炮和副炮實彈射擊，意味著這艘055大驅（大型驅逐艦）的六號艦已經快速形成戰鬥力。

公開資料顯示，陸製055型萬噸「大驅」是目前中共海軍最強戰艦，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦！