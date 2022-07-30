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趙春山：習拜通話已化解波洛西可能引發的極端衝突

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
美國眾議院議長波洛西。法新社
美國眾議院議長波洛西。法新社

針對美國眾議院議長波洛西可能訪台，部分大陸媒體與學者的威嚇聲量不斷升高。不過，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中評社專訪時指出，習拜28日通話雙方強調要建立常態溝通避免誤判，應該已經化解波洛西可能帶來的極端衝突。

趙春山分析，美國對於波洛西訪台一事意見分歧，共和黨當然支持波洛西訪台，因為想給拜登好看。大陸方面的態度很簡單，包括外交部與軍方都很強硬。但無論北京領導核心或白宮，在習拜通話前都沒給出明顯的表態。

因此他懷疑，中美雙方在這件事情上，是讓那些鷹派、極端的聲音盡量去發洩、釋放，事實上中美兩方面早就有在做危機管控。

趙春山指出，波洛西最早是4月說要訪台，4月到現在已經將近四個月，這段期間中美雙方決策者不可能不對這事情做準備，否則就不可能有這次習拜2小時17分鐘的通話。

由此可見，這就是在玩一場「戰爭邊緣遊戲」，卻不會真的進入到戰爭或軍事衝突。不過，這場遊戲不是拜登與習近平在玩，而是讓雙方底下的鷹派玩，「大家都出出氣」。

他預期，在這個情況下，波洛西就算來台灣了，對大局也沒有影響，因為這次習拜通話中最重要的共識，就是雙方要建立常態性的溝通管道來避免誤判，而波洛西就是第一個考題。

習拜通話後即傳出兩人將在11月的G20峰會中會面，且雙方通話氣氛很好，這就顯示波洛西無論來或不來，事情都會告一段落，如果波洛西事件會造成影響，也不會有這些氣氛。

趙春山並指出，蔡英文總統這次對波洛西可能訪台一事相當低調，道理就是佩洛西很可能不會來，美國方面很可能有給蔡政府一些訊息。而且即使來了，美國也可能請蔡政府不要高調。

波洛西 拜登 習近平

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