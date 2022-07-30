快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘋狂！胡錫進鼓吹解放軍發射飛彈 擊落波洛西專機

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，大陸不斷升高言語恫嚇。歐新社
針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，大陸不斷升高言語恫嚇。歐新社

針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，環球時報前總編輯胡錫進鼓吹，解放軍可採取最強硬手段強制驅離波洛西座機和美軍戰機，若攔阻不成就發射飛彈擊落美軍戰機和波洛西專機。他並警告，台灣不得對解放軍這一系列措施進行任何抵制，以免導致軍事衝突率先在兩岸爆發，全面開啟「解放台灣」戰爭。

胡錫進29日深夜在其個人微信公眾號發文表示，波洛西要進入台灣，按照以往情況，美國軍方可能為她安排行政專機，大陸這邊不難監測到相關行政專機的動向。那種情況下，他依然主張解放軍派出戰機「伴飛」進入台灣島上空，實施大陸軍機對台灣島里程碑式的穿越。

胡錫進進一步指出，如果美軍戰機對波洛西座機實施護航，那麽波洛西訪台的性質就有了新的升級。它將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。

他認為，這種情況下，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離波洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等等。如果美國軍機和波洛西飛機「闖入」台灣12海里上空，解放軍戰機就有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和波洛西乘坐的專機。

「我們應告訴美方，如果他們試圖用極端方式護送佩洛西（台灣譯為「波洛西」）訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、佩洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔」。

文章稱，還有一種可能，就是波洛西乘民用客機訪台，中國應告知各航空公司，如果中方確認哪架民用客機上載有波洛西和隨行人員，將對該飛機實施阻攔。因此各航空公司應該拒絕波洛西登機，否則它們須承擔由此引發的各種風險和後果。

胡錫進表示，一旦波洛西最終還是以某種方式進入台灣，大陸應該派解放軍戰機飛到台北上空，用這種高強度的主權宣示行動抵消波洛西訪台所產生的破壞性影響。這個歷史性先例與解放軍戰機「伴隨」波洛西飛機進入台灣島的意義是一樣的。

文章還警告台灣，不得對解放軍的這一系列措施進行任何抵制，連象徵性的抵制動作都不要有，以免發生誤判，導致軍事衝突率先在兩岸軍隊之間爆發。「如果台軍有阻攔解放軍戰機的行動甚至開火，解放軍一定會對台軍實施猛烈打擊，讓其付出沈重代價。這場軍事衝突的擴大將意味著解放台灣戰爭的全面開啟」。

胡錫進認為，波洛西至今不敢確認將訪台，台灣也表示沒有收到波洛西將訪台的訊息，「他們在氣勢上已經輸了」。大陸接下來需要加大壓力，做好發生軍事衝突的全部準備，「堅決把以佩洛西為代表的美方在台灣問題上的囂張氣焰打下去，為實現祖國統一鋪就一個堅實台階」。

環球時報前總編輯胡錫進鼓吹解放軍若攔截不成，可將波洛西專機擊落。（截圖自胡錫進微信公眾號）
環球時報前總編輯胡錫進鼓吹解放軍若攔截不成，可將波洛西專機擊落。（截圖自胡錫進微信公眾號）

波洛西 解放軍 戰機 胡錫進

延伸閱讀

影／波洛西訪台威脅北京？ 蘇貞昌：尊重訪賓的安排

波洛西訪台中國有動作 柯文哲：不要擦槍走火弄假成真

波洛西計畫訪台 川普抨擊：她只會讓事情變更糟

究竟是否訪台？ 美眾院議長波洛西不願回應

相關新聞

瘋狂！胡錫進鼓吹解放軍發射飛彈 擊落波洛西專機

針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，環球時報前總編輯胡錫進鼓吹，解放軍可採取最強硬手段強制驅離波洛西座機和美軍戰機，若...

解放軍在台海、南海、東海密集軍演 近日至少5場

針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，解放軍29日起在台海、南海、東海接連舉行多場軍事演習。香港大公報整理，從7月29日...

陸在聯合國指控：個別國家在台灣問題上不斷挑戰中國主權

大陸常駐聯合國副代表耿爽29日在聯合國安理會烏克蘭問題公開會上發言時指出，個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台...

陸專家建議將涵蓋台島海域劃為演習區 因應波洛西訪台

美國聯邦眾院議長波洛西即將啟程訪問亞洲多國，儘管不清楚行程是否包括台灣，但大陸軍事評論員宋忠平表示，解放軍可以將涵蓋台灣...

王毅會俄外長 加強雙邊戰略溝通

大陸國務委員兼外長王毅廿八日與俄羅斯外長拉夫洛夫會晤時表示，中俄兩國及時加強戰略溝通，有助於推進兩國關係健康穩定發展，有...

上合組織將快速成長？秘書長：有11份申請正在處理

上海合作組織自從2001年創立以來，陸續納入八個成員國，另外有的國家則是對話夥伴、觀察員。繼白俄羅斯近期申請成為正式成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。