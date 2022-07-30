解放軍在台海、南海、東海密集軍演 近日至少5場
針對美國眾議院議長波洛西可能訪問台灣，解放軍29日起在台海、南海、東海接連舉行多場軍事演習。香港大公報整理，從7月29日至8月3日，解放軍在相關區域至少就有五場軍演。
大公報引述中國軍事專家看法指出，從美軍雷根號航空母艦的航跡看，應該就是為波洛西一旦決定訪台提供護航準備。解放軍此番舉行多海域密集軍事演練，就是針對美國航艦的一次嚴厲警告。如果波洛西一意孤行，中國戰機將會對其實施攔截或迫降，進而引發中美戰機對峙等非常危險的後果。
報導稱，波洛西作為美國總統順位第二繼任人，傳出可能到台灣訪問後，引起中國強烈不滿。中方表明反對波洛西可能訪台，並指會嚴陣以待，解放軍也絕不會坐視不管。
根據大陸海事局網站發布的消息，近期大陸在相關海域至少有五場軍事演習，分別為：
7月29日至30日，每日7時至14時和19時至23時，南海瓊州海峽西部海域將進行軍事演習；
7月30日8時至12時，南海大萬山島東南海域將進行軍事演習；
8月2日2時至3日17時，南海雷州半島西部海域將進行射擊訓練；
7月30日8時至21時，福建平潭一岐嶼附近水域將執行實彈射擊訓練任務；
7月30日8時至12時，東海部分海域將進行軍事演習。
大陸軍事專家宋忠平分析，波洛西若真決定訪台，美軍會將雷根號航艦群安排到三巴海峽（巴士海峡、巴林塘海峡及巴布延海峡）附近，或安排到宮古海峽附近，同時美軍偵察機，尤其是RC-135V偵察機將會加大偵查力度，以判斷能否訪台和訪台最佳時機。
密蘇里州立大學傑出榮休教授郝志堅受訪時指出，如果中美因波洛西訪台爆發衝突，最大輸家將是台灣。
不過，據美國之音報導，白宮國家安全委員會發言人科比（John Kirby）周五表示， 美國沒有看到證據顯示中國即將針對台灣採取軍事行動。
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