上合組織將快速成長？秘書長：有11份申請正在處理

上海合作組織自從2001年創立以來，陸續納入八個成員國，另外有的國家則是對話夥伴、觀察員。繼白俄羅斯近期申請成為正式成員後，上合組織秘書長張明透露，正在處理的相關申請高達11份。

據上合組織官網消息，張明7月23日接受巴基斯坦國家電視台專訪時透露，上合組織秘書處正在處理的各類申請多達11份，包括非「上合大家庭」的國家申請加入大家庭、對話夥伴申請提升在大家庭內的地位成為觀察員國、以及觀察員國申請成為成員國。

此外，上合組織成員國外長正在烏茲別克塔什干集會、為9月於烏茲別克大城撒馬爾罕舉行元首峰會做準備，今年將會處理新會員伊朗入會的後續議題。張明表示，期待在此次撒馬爾罕峰會上通過伊朗加入上合組織的履行義務備忘錄，此後，伊朗將根據備忘錄要求，在一年內完成規定義務，成為成員國。

至於在阿富汗議題與反恐方面，張明強調，「在上個世紀末，也就是在上合組織成立之前，來自阿富汗的恐怖勢力、極端勢力和分裂勢力就向本地區滲透，嚴重威脅本地區安全，這是上合組織成立的背景」，他重申上合組織各國目前的共識明確，主張將阿富汗建設成為獨立、中立、統一、民主、和平的國家，消除恐怖主義、戰爭和毒品；主張在阿富汗建立一個由阿富汗社會各民族、宗教和政治力量代表參與的包容性政府。

此前據大陸外交部訊息，大陸外長王毅28日與俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）在烏茲別克會晤，雙方表示將「探索優化上合組織運作，有序推進上合組織擴員進程」。

目前上合組織完成入會程序的有八個成員國，分別是中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦與印度。繼伊朗之後，白俄羅斯日前也已公開提出申請成為正式會員國。