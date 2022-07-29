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習近平通話杜達 提升與波蘭全面戰略夥伴關係

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
波蘭總統杜達。 路透社
波蘭總統杜達。 路透社

在28日晚間與美國總統拜登通話，談及烏克蘭局勢後，中國大陸國家主席習近平29日與鄰近烏克蘭的波蘭總統杜達通電話。習近平表示，中方願和波方保持密切溝通，增強政治互信，持續提升中波全面戰略夥伴關係水準。

據大陸央視新聞報導，習近平首先提及杜達在今年初，赴北京出席冬奧開幕式，強調雙方進行了友好交流，就推進雙邊關係達成許多重要共識。

習近平說，中方珍視中波傳統友誼，將波蘭作為在歐洲的優先合作夥伴，願和波方保持密切溝通，增強政治互信，持續提升中波全面戰略夥伴關係水準。

習近平指出，雙方要加強政策溝通，利用兩國政府間合作委員會、經貿聯委會等機制加強戰略對接，高質量共建「一帶一路」，深化經貿、互聯互通等領域務實合作，打造綠色發展、數位經濟等領域合作新增長點。

習近平表示，中方歡迎更多波蘭優質產品進入中國大陸市場，鼓勵更多中國大陸企業赴波蘭投資。他說，雙方要努力推動「中國-中東歐國家農產品批發市場」盡早落地，積極配合籌劃辦好「中國-中東歐國家」合作10周年有關活動，為下一個10年合作奠定基礎，希望波方積極支持中歐關係發展，維護中歐關係大局。

據大陸央視新聞，杜達回應習近平說，波方高度重視中國大陸的國際地位和作用，高度重視發展對中國大陸的關係，願和中方一道，推動雙邊經貿、物流、互聯互通等領域合作取得更多成果，歡迎更多中國大陸企業赴波蘭展開投資合作。

據報導，習近平、杜達還就烏克蘭危機交換了意見。

習近平 波蘭

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