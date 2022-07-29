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大陸國台辦評石破茂訪台 「跳得很高，十分危險」
日本眾議員石破茂等人組成的訪問團近日抵台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」
「思考日本安全保障議員之會」訪台團由日本跨黨派人士組成，成員包括曾任日本防衛廳長官、防衛大臣的石破茂，以及也曾任防衛廳副長官的眾議員濱田靖一，和眾議員長島昭久、日本參議院參議員清水貴之等，27日抵台後進行為期四天的訪問。
總統蔡英文28日接見訪問團時，石破茂說，日本對亞太地區肩負的責任，不論是法制面的整備及軍事能力提升，不能僅停滯在「精神論」，必須要具體對亞太地區肩負起責任。
對此，朱鳳蓮指稱，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」
朱鳳蓮稱，「我們（中國大陸）敦促日方某些人充分認識台灣問題的高度敏感性，認清世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的事實，尤其要汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。」
朱鳳蓮也再次重申，「正告民進黨當局不要誤判形勢，『倚外謀獨』、給外部反華勢力充當棋子只會以失敗告終。」
在此之前，大陸外交部發言人趙立堅29日下午表示，「中方堅決反對建交國和台灣地區進行任何形式的官方往來，嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題，不向台獨勢力發出錯誤信號」。
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