大陸國台辦評石破茂訪台 「跳得很高，十分危險」

日本眾議員石破茂等人組成的訪問團近日抵台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」

「思考日本安全保障議員之會」訪台團由日本跨黨派人士組成，成員包括曾任日本防衛廳長官、防衛大臣的石破茂，以及也曾任防衛廳副長官的眾議員濱田靖一，和眾議員長島昭久、日本參議院參議員清水貴之等，27日抵台後進行為期四天的訪問。

總統蔡英文28日接見訪問團時，石破茂說，日本對亞太地區肩負的責任，不論是法制面的整備及軍事能力提升，不能僅停滯在「精神論」，必須要具體對亞太地區肩負起責任。

對此，朱鳳蓮指稱，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」

朱鳳蓮稱，「我們（中國大陸）敦促日方某些人充分認識台灣問題的高度敏感性，認清世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的事實，尤其要汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。」

朱鳳蓮也再次重申，「正告民進黨當局不要誤判形勢，『倚外謀獨』、給外部反華勢力充當棋子只會以失敗告終。」