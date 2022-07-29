日前防長訪台 陸外交部敦促：不要向台獨發出錯誤訊號

日本前防衛大臣石破茂和濱田靖一擔任共同團長的「思考日本安全保障議員之會」訪問團27日抵台並進行為期4天的訪問。對此，外交部發言人趙立堅於29日記者會上回應，嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則與台灣問題承諾，不要向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

趙立堅強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，中方堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。

他嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，慎重妥善處理有關問題，不向「台獨」勢力發出錯誤信號。趙立堅指出，民進黨拉攏外部勢力搞政治操弄、做政治文章，其圖謀不可能得逞。

日本前防衛大臣石破茂等人於28日與蔡英文會面，他表示日本需要具體肩負亞太安全責任，希望通過這訪問建立契機，思考台日應該怎麼合作。石破茂在台也公開表示，台灣的安全穩定對日本及世界均至關重要，未來盼就國際法及軍事等角度，與台充分交換意見。