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上周遭開除黨籍、公職 北京前政協副主席于魯明今被逮捕

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前北京市政協副主席于魯明。（取自搜狐新聞）
前北京市政協副主席于魯明。（取自搜狐新聞）

上周因受賄、以權謀私遭大陸官方開除黨籍、公職（雙開）處分後，北京市政協前副主席于魯明29日遭大陸最高人民檢察院公告，已依法做出逮捕決定，並指該案正進一步辦理中。

據大陸最高人民檢察院29日公告，于魯明涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

公告指出，日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對于魯明作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，于魯明生於1961年12月，1986年12月加入中國農工民主黨，1992年6月加入中共，畢業於北京醫學院分院精神衛生專業，是一名主任醫師。

長期在北京工作的他，曾任北京市大興縣衛生局副局長、精神病醫院院長，北京市衛生局副局長，北京市醫院管理局副局長，北京市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），農工黨中央委員會常委、北京市委員會主任委員等職。

2018年出任北京市政協副主席後，同年11月任剛組建的北京市醫療保障局局長，2020年11月，被任命為北京市衛建委主任。

上周7月18日，中共中紀委通報，于魯明違反中央八項規定精神，長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請，以及官不廉，透過民間借貸獲取大額回報，他還貪慾膨脹，以權謀私，利用職務便利為他人在土地轉讓、項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物等，決定給予開除黨籍、開除公職處分；在此之前，今年4月，于魯明被通報涉嫌嚴重違紀違法遭查。

北京 中共

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