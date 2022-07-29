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陸商務部專家：RCEP區域正在成為全球供應與採購中心

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
2022年RCEP經貿合作高層論壇本月28日在青島開幕。新華社
2022年RCEP經貿合作高層論壇本月28日在青島開幕。新華社

大陸商務部研究院亞洲研究所副所長袁波表示，從產業面來看，由中國主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）已成為全球製造和生產中心，且其地位還在不斷提高。

「2005年到2020年期間，RCEP區域製造業增加值占全球的比重已經由當時的30%提高到目前的43%，即超過40%的製造業增加值是在RCEP區域內完成的」，袁波說，從國際供應鏈層面來看，RCEP區域正在成為全球的供應與採購中心。

RCEP今年1月1日正式生效，首批生效國家包括汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等東協六國，以及中國、日本、紐西蘭、澳洲等非東協四國。2月1日起，RCEP對韓國生效；3月18日起，對馬來西亞生效。

上海第一財經報導，袁波日前在山東青島舉行的2022年RCEP經貿合作高層論壇上表示，若從區域內部貿易來看，RCEP對區域內部出口占比約40%，自區域內部的進口超過50%，這個比重超過北美自貿區的水準，但與歐盟仍有一定差距。

她解釋，這充分說明RCEP區域內成員間雖然已建立較為緊密的產業鏈、供應鏈合作關係，但這種聯繫更多是建立在共同參與全球化的基礎上，區域內部的產業鏈、供應鏈仍然有進一步發展的空間。

袁波說，RCEP是一個綜合性的自由貿易協定，除關稅減免外，還涵蓋原產地區域累積規則，可以把原產材料的累積擴大到所有成員國，同時還涵蓋服務投資的開放及便利化等規則，在電子商務、競爭政策、智慧財產權、政府採購等領域採用區域統一的經貿規則體系。

「這些規則形成合力，能夠對區域貿易投資和產業鏈供應鏈、價值鏈產生積極的正向活動」。她表示，隨著RCEP的生效實施，不僅企業能受益，企業在區域內部開展生產採購和銷售活動將更為有利，區域中間品貿易也將進一步擴大。

袁波稱，隨著RCEP的全面實施，區域內產業鏈、供應鏈將更加緊密發達，在帶動區域內部經濟增長的同時，也將對全球產生巨大的外溢效應。這也是RCEP的價值所在。

根據中國貿促會統計，今年前五個月，貿促系統簽發的RCEP原產地證書約4萬3,600份，簽證金額累計達20.82億美元，為中國產品在RCEP成員國減免關稅3,100萬美元。從出口商品分類看，主要是服裝及衣著附件、有機化學品、塑料及其製品等。

RCEP也為中日建立起自貿協定關係，日本連續五個月位居大陸RCEP原產地證簽證金額排名首位，每月簽證金額占比都超過90%，顯示RCEP對中國向日本出口的拉動作用非常顯著。

日本 簽證 馬來西亞

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