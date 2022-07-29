環時警告：美國在台灣問題上再往前走幾步就是懸崖

大陸國家主席習近平28日晚間與美國總統拜登通電話，據新華社報導，習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。環球時報隨後發表的社評指出，「華盛頓是時候為它在台灣問題上的激進行為踩一腳剎車了，再往前走幾步，就是懸崖峭壁」。

據新華社報導，習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

習近平說，「我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志」。

習近平還表示，「民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報」。

環球時報在拜習通電話後發表題為「希望美方明確一個大國的職責所在」的社評指出，這是拜登就任美國總統以來，中美元首的第五次通話。中美元首通話本身就是一種積極信號，對當前中美關係具有針對性、指導性和建設性，客觀上在全球範圍內起到一定程度的穩定人心作用。

社評稱，無論是對中美雙邊關係，還是對世界而言，這次中美元首互動都極為關鍵。

環球時報表示，自從去年9月10日中美元首通話以來，拜登的表態一直比較積極。然而中美關係不僅沒有真正走出上屆美國政府製造的困境，反而陷入停滯甚至惡化，根本原因在於拜登的這些積極表態沒有轉化為美國的實際行動。

社評指出，中美關係轉圈的關鍵，還是在美方。下一步，美方應把兩國元首此次通話所形成的積極勢能，轉化為充分體現執行力的動能，妥善管控好、發展好中美關係，尤其是在一些對中美關係構成重大牽動的核心問題上體現正向執行力。

文章強調，中國的正當發展權利不容侵害，中國的核心國家利益更不容挑釁，這兩方面，中國沒有任何妥協餘地，希望美方看清楚這一點，看清楚了才能避免誤判。「實事求是地說，華盛頓是時候為它在台灣問題上的激進行為踩一腳剎車了，再往前走幾步，就是懸崖峭壁」。