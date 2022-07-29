大陸前三次說「不會坐視不管」是韓戰、越戰、823砲戰

針對美國聯邦眾議院議長波洛西計畫訪台，大陸國防部26日警告，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。環球時報前總編輯胡錫進指出，「中國可不會隨便說這句話」。中國前三次說出這句話分別是韓戰、越戰和八二三砲戰。他強調，中國一定會把挫敗波洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼任何升級。

胡錫進28日在個人微信公眾號撰文指出，1950年10月3日，周恩來緊急約見印度駐華大使，請對方轉達中國對美方的強烈警告。周恩來說：美國軍隊正企圖越過三八線，擴大戰爭，美國軍隊果真如此做的話，我們不能坐視不顧，我們要管。當月晚些時候，中國政府就派出志願軍進入朝鮮半島參戰。

1964年，「北部灣事件」發生後，中國政府鄭重發表聲明：「美國對越南民主共和國的侵犯，就是對中國的侵犯，中國人民絕不會坐視不救」。1965年4月，周恩來又通過巴基斯坦總統警告美方，要求美軍不得越過北緯17度線（即南北越之間的軍事分界線），否則中國人民對越南民主共和國「絕不會坐視不救」。

胡錫進說，美國因為韓戰的教訓，默默接受了中方警告，直到美軍撤出越南，一直沒敢在地面上越過北緯17度線。

胡錫進指出，1958年8月23日的「金門砲戰」被廣泛解讀為大陸對美方企圖將台灣與大陸「劃峽而治」、推動「兩個中國」圖謀絕不會坐視不管的宣示。金門砲擊持續了長達21年。

文章稱，「中國國防部當下明確警告佩洛西（台灣譯為「波洛西」）不得訪台，否則解放軍絕不會坐視不管，傳遞的是與我們當年抗美援朝、抗美援越、發動金門砲戰相同的決心和態度。如果佩洛西一意孤行竄訪台灣，美方一定會再次領教中國軍隊的鋼鐵意志，刷新他們對中國人民不可辱、中國軍隊不可不敬的記憶」。

胡錫進表示，解放軍針對可能的台海危機已經做過無數次訓練，大陸的軍事資源在這一地區的調集能力是美方無法相比的，現在是雙方比拚決心和意志的時候，美方即使把它在亞太能動員的常規軍事力量全調集起來，也嚇唬不住中國。

他並稱，美國現在也已經無法用核威懾來補常規軍力對中國威懾之不足。中國近年來迅速強化了自己的核威懾，2019年天安門廣場閱兵就出現了16輛東風-41戰略導彈機動戰車，它們都是多彈頭的，當時中國就不只有16枚這款導彈，在那之後又過去了近三年，東風-41已經擴大為中國陸基洲際導彈對美戰略威懾的主力。

胡錫進說，「美國今天沒有在台灣問題上壓中國後退的任何籌碼」。所以這一次中國大陸一定會把挫敗波洛西訪台的鬥爭進行到底，不懼它的任何升級。「要讓受到沈重教訓的美台徹底搞清楚，這裡的紅線是他們踩不得的高壓線」。