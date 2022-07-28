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拜登、習近平第五次對話超過2小時 聚焦台灣緊張情勢議題

央視快報習拜今晚通電話 就中美關係深入溝通和交流

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為美國總統拜登去年11月15日與大陸國家主席視訊通話。路透
圖為美國總統拜登去年11月15日與大陸國家主席視訊通話。路透

大陸央視新聞28日晚間約11時發布快報稱，大陸國家主席習近平28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。

這是兩人繼今年3月通話後，四個月來再次透過電話進行直接溝通，也是拜登就任美國總統後與習近平的第五次通話。大陸官方媒體尚未報導習拜通話的具體內容，預期美國眾議院議長波洛西訪台問題將是兩人討論的重點議題之一。

美國之音早前報導，白宮國家安全委員會發言人科比本周二在簡報會上對媒體表示，這次通話已經安排了很長一段時間，已經有了一個相當紮實的議程讓兩位領導人來討論。

兩人通話預計將討論當前台海緊張局勢、俄烏戰爭，以及如何管控中美兩國之間的競爭，包括經濟領域的競爭等議題。

美國 習近平 拜登

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