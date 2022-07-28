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日本自衛隊演練釣魚台事態 共軍籲停止挑釁、避免不測

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸跟日本近期對於釣魚台問題，有升溫趨勢，圖為日本海上自衛隊P-3獵戶座海上巡邏反潛機飛越釣魚台。（美聯社）
大陸跟日本近期對於釣魚台問題，有升溫趨勢，圖為日本海上自衛隊P-3獵戶座海上巡邏反潛機飛越釣魚台。（美聯社）

共軍艦艇近期頻頻駛近釣魚台附近海域，日本海上自衛隊也在東京外海演訓以應對，而大陸國防部發言人則公開要求日方停止挑釁、通過對話協商管控分歧，避免引發海上不測事件。

據大陸國防部官網28日消息，對於日方關切共軍駛進釣魚台毗連區、以及日方舉行海上自衛隊演訓，大陸國防部發言人吳謙表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國維護國家主權的意志堅定不移。中方艦艇在釣魚島海域活動完全正當合法，日方無權說三道四」。同時吳謙要求日方「停止一切挑釁行動，通過對話協商管控分歧，避免引發海上不測事件」。

此前，日本才在7月8日披露，兩艘大陸海警船進入釣魚台「領海」達64小時17分鐘，是釣魚台2012年被日本「國有化」以來最長的紀錄，當時也公布，那是大陸海警船2022年第18天進入該海域。

而日本海上保安廳在6月底於東京外海伊豆大島以東海域進行聯合訓練，海上保安廳兩艘巡邏船「宮古號」、「秋津島號」（可搭載兩架直升機）、兩艘護衛艦「山霧號」、「天霧號」以及SH-60K巡邏直升機參加，訓練設想是共軍船艦接近釣魚台的「灰色事態」。類似的訓練2021年12月也曾進行過。

釣魚台 日本 國防部

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