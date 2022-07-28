習近平：共軍再過5年建軍百年 為民族復興提供戰略支撐

身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平表示，再過5年，將迎來解放軍建軍一百周年，要奮力實現建軍百年奮鬥目標，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

據央視新聞報導，在慶祝解放軍建軍95周年之際，習近平7月27日前往中國人民革命軍事博物館，參觀「領航強軍向復興——新時代國防和軍隊建設成就展」。

習近平強調，中共十八大以來，中共中央和中央軍委著眼於實現中國夢強軍夢，引領全軍深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，「全面加強練兵備戰」，國防和軍隊建設取得歷史性偉大成就。

習近平指出，「再過5年，我們將迎來中國人民解放軍建軍一百周年。要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，再接再厲，銳意進取，埋頭苦幹，奮力實現建軍一百年奮鬥目標，不斷開創強軍事業新局面，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。

當天下午，習近平來到中國人民革命軍事博物館，步入展廳參觀展覽。展覽聚焦以習近平為核心的中共中央領導國防和軍隊建設的偉大實踐，安排8個單元展區，設置多項重點展項，通過1400餘件文物實物、630餘張照片、近百套武器裝備模型及大量圖表、影片、藝術作品、互動項目等，展示了新時代國防和軍隊建設的歷程和成就。

據報導，習近平不時佇足觀看，認真聽取講解，詢問有關情況。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮、張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民參觀展覽。