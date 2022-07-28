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習近平主持中共中央政治局會議 提保交樓、反腐

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平28日主持召開中共中央政治局會議，會上對於房市低迷、疫情防控影響經濟以及反貪腐、穩民生等議題做出回應。新華社
習近平28日主持召開中共中央政治局會議，會上對於房市低迷、疫情防控影響經濟以及反貪腐、穩民生等議題做出回應。新華社

為部署下半年經濟工作，中共中央政治局28日召開會議，由中共總書記習近平主持，並審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。據新華社，會議提及穩物價民生、堅持動態清零，以及保交樓和一體推進不敢腐、不能腐、不想腐等，表示要保持經濟運轉在合理區間，力爭實現最好結果。

據報導，會議坦言，當前經濟運轉面臨一些突出矛盾和問題，要「保持戰略定力，堅定做好自己的事」。因此，對於下半年經濟工作，會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念、構建新發展格局，鞏固經濟回升好轉趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運轉在合理區間。

對於防疫，會議重申，要堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰，同時，做好病毒變異跟踪和新疫苗新藥物研發。

值得注意的是，對於外界憂心疫情防控傷害經濟，會議也提到，要保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，「該保的要堅決保住」。

會議還提到，宏觀政策要在擴大需求上積極作為，包括用好地方政府專項債資金、貨幣政策保持流動性合理充裕等，以及全方位守住安全底線，包括強化糧食安全保障等。

對於房市低迷下，近期大陸各地出現爛尾樓、民眾爭取停貸的風波，會議也提出，要穩定房地產市場，堅持房住不炒、因城失策，支持剛性需求，並壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。此外，還有保持金融市場總體穩定、繼續實施國企改革三年行動方案、推動共建一帶一路等。

民生保障方面，會議也強調，要著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生等重點群體就業工作。同時，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標，地方政府應營造好的政策環境，讓「國企敢干、民企敢闖、外企敢投」。

對於中央機關的巡視整改，會議提及健全內部管理和權力運行監督制約機制，和一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

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