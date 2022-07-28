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拜習何時通話？ 陸外交部：將及時發布消息

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平何時與拜登再度進行通話，受到各方關注。新華社
習近平何時與拜登再度進行通話，受到各方關注。新華社

外媒報導，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平，將於美國時間28日晚進行通話，討論關稅和台灣議題，大陸外交部發言人趙立堅28日表示，中美兩國元首通過各種管道保持溝通，並指「中方將及時發布有關消息」。

趙立堅28日主持大陸外交部例行記者會，據悉，他在彭博社提問後，向在場記者詢問稱，「還有關於中美元首通話的問題嗎？我一併回答。」

接著，對於各方關注拜習通話時間，以及能否證實是今天舉行，趙立堅回應說，「我的答案很簡短，中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發布相關消息。」

另對於美國航空母艦「雷根號」打擊群朝著南海前進，趙立堅說，中國在此問題上的立場是一貫的、明確的。他指稱，「美國到南海大秀肌肉，大家可以清楚地看到，到底誰是南海以及亞洲地區和平穩定的最大威脅」。

趙立堅 拜登 習近平

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