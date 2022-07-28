五度回應波洛西訪台　陸外交部：反制措施說到做到

中國大陸外交部第五度就「波洛西訪台」一事做出回應。大陸外交部發言人趙立堅28日在記者會引述大陸國防部此前的表態稱，中方必將採取強有力措施挫敗外部勢力和台獨分裂圖謀，強調「中國人說到做到。」

對曾訪台的美國前眾議院議長金里奇也在推特上，力挺波洛西應該訪台，趙立堅28日回應說，金里奇曾在涉台問題上表現惡劣，發表這種極端不負責任的言論不值一提。

他抨擊，「這再次證明美方一些政客出於一己之私利，唯恐中美關係不緊張，唯恐台海不動盪，唯恐天下不亂的險惡用心」。

趙立堅強調，中方近期已多次向美方表明，堅決反對波洛西訪台的嚴正立場。他說，除外交部以外，大陸國防部、國台辦也發表了聲明。

趙立堅在會上引述大陸國防部發言人表示，「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂的圖謀」的說法，直言「中國人說到做到」。